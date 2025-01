Inter-news.it - Inter, a Lecce nel segno del Sole, del Mare, del Vento e… Di una special guest!

“Il, ile il” e unain Salento per l’, che supera il4-0 e si prepara così ad affrontare altri due complicati impegni. Inzaghi ora ha due conferme e due risposte.NEL– Dalla gelida Praga, passando per il freddo pungente di Milano, l’arriva ae si gode il calore che solo la città de “Il, ile il” sa offrire. E il tramonto che colora di rosa e violetto il cielo sopra il ‘Via del’, nei minuti che precedono il fischio d’inizio della gara, non fa altro che caricare di maggior sentimentalismo una sfida che può valere davvero tanto.CONFERME E SPERANZE – In palio ci sono tre punti, quelli necessari per rimanere col fiato sul collo di un Napoli che ha tutta l’aria di non voler lasciare neanche una briciola alle avversarie – soprattutto a quelle dirette.