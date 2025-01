Linkiesta.it - Il cinema di Lulu Wang ci ricorda l’importanza del cibo

Quand’è l’ultima volta che si sono viste scene dibelle al dente sul grande e piccolo schermo? Tra 2023 e 2024 la scena è stata rubata da “Il gusto delle cose” di Tr?n Anh Hùng, sontuoso affresco di tavola e cucina con una Juliette Binoche sempre a puntino. Su Instagram non si faticano a trovare account-tributo che spulciano alla ricerca di questa o quella scena da acquolina (e uno dei migliori è @cinefoodies di Niccolò Sandroni), ed è difficile togliersi dagli occhi le sequenze di “Eat Drink Man Woman” di Ang Lee (1994), film in cui il titolo, detto cinese che riassume il senso della vita, comunica tutto.La lista potrebbe continuare, ma meglio arrivare all’anno scorso e all’uscita di “Expats”, miniserie dida lei creata e diretta per Prime Video. A dirla tutta, non era la prima volta che, regista sino-americana, si era fatta notare per il rapporto strettissimo tra ile le sue storie.