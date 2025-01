Puntomagazine.it - Emergenza rifiuti nella periferia di Qualiano: abbandoni in località Pozzo Nuovo

Leggi su Puntomagazine.it

Larurale divive una vera e propria. Diventata terra di nessuno, è preda di soggetti che abbandonano ogni tipo di scartoLadi, in particolare l’area rurale di, è al centro di una vera e propria. La situazione si presenta drammatica, con un massiccio abbandono di materiali di scarto lungo le strade e nelle aree limitrofe. Tra isegnalati figurano materiali industriali come frigoriferi, pezzi di vecchio mobilio e persino una canna fumaria, che sembra essere composta da amianto-cemento, un materiale altamente pericoloso per la salute pubblica e l’ambiente.Una stradina della zona, che conduce all’asse di grande viabilità, è ormai ridotta a una discarica a cielo aperto. Lungo il tragitto, si incontrano cumuli didi ogni genere, conferma visiva delle numerose segnalazioni giunte da parte dei cittadini preoccupati.