Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, ad un passo la cessione di Hermoso: accordo tra giocatore e Bayer Leverkusen

Leggi su Pronosticipremium.com

Si avvicina sempre di più la conclusione di questa finestra invernale di, con lache è chiamata ad essere ancora protagonista. Nei giorni scorsi sono arrivati Gollini e Rensch, che ha anche già esordito ad Udine, ma prima del 3 febbraio la speranza è che qualche altra operazione si possa chiudere. Sempre attuale è però anche il tema delle trattative in uscita, tra le quali si starebbe avvicinando alla chiusura quella per l’addio di.Al termine della vittoriosa sfida contro l’Udinese è stato proprio Ranieri a confermare la volontà di salutare da parte del centrale spagnolo, che di conseguenza non verrà trattenuto forzatamente nella Capitale. L’ormai annunciata partenza dell’ex Atletico Madrid rappresenta un altro buco nell’acqua dell’ultimo mercato estivo, che si va ad aggiungere a quello di Le Fee, già approdato da qualche settimana al Sunderland.