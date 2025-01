.com - Calcio a 5 / Serie B 2024-2025, risultati e marcatori della 13^ giornata del girone D

Il Cus Ancona vince il derby contro il Corinaldo grazie alle triplette di Quercetti, Marco Astuti e Latini. Lo Jesi vince a Fano ed è secondoANCONA, CORINALDO e JESI, 27 gennaio– Non sono mancate le sorprese in questa 13^delD diB dia 5. Il Cus Ancona, in particolare, ha vinto 9-2 il derby contro il Corinaldo (foto di copertina): protagonisti diQuercetti, Marco Astuti e Latini per i dorici di Battistini grazie alle loro triplette. I biancorossi, ora terzi, sono andati in gol con Campolucci e Perlini. I cussini restano penultimi ma vedono la zona salvezza diretta a soli 3 punti, con i play-off addirittura a -6.Un momento di Eta Beta Fano-JesiLo Jesi ringrazia e vincendo 0-3 a Fano contro l’Eta Beta vola addirittura al secondo posto, a -3 dalla Mernap Faenza capolista (vincente a Teramo contro la Lisciani per 4-8).