Lanazione.it - Basket: Dukes Sansepolcro batte il Cus Pisa e conquista la terza vittoria di fila

Arezzo, 27 gennaio 2025 – Partita cruciale per la Romolini Immobiliare, che ospita il fanalino di coda Cusin uno scontro diretto dove lasi gioca una buona parte delle proprie speranze di salvezza. Il quarto d’apertura viene disputato all'insegna dell’intensità e della corsa. Una pallacanestro che non dispiace agli ospiti, che presto si costruiscono un vantaggio di 9 punti. I canestri di Spillantini, già in doppia cifra dopo i primi dieci minuti, e una provvidenziale tripla da metà campo del neo acquisto Radchenko proprio sulla sirena, permettono però alladi restare a contatto. Anche se a condurre alla fine del primo periodo è comunqueper 25-20. In avvio di secondo quarto la Romolini Immobiliare opera il sorpasso e da questo momento in poi le squadre continuano a scambiarsi il vantaggio fino all’intervallo.