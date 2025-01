Arrestato per traffico internazionale di droga l’ex romanista Nainggolan

Leggi su Dayitalianews.com

Radja, ex centrocampista della Roma e della nazionale belga, è statoin Belgio nell’ambito di una maxi indagine suldi. La notizia è stata confermata dalla procura di Bruxelles.Un’indagine di ampio respiroL’arresto delcalciatore, attualmente tesserato in seconda divisione belga, è avvenuto nel contesto di un’indagine riguardante ildi cocaina dal Sud America all’Europa, con il porto di Anversa come snodo principale. Lasarebbe poi stata distribuita in diverse regioni del Belgio. Le autorità belghe hanno effettuato lunedì mattina una serie di perquisizioni, oltre trenta, tra Anversa e Bruxelles, nell’ambito dell’operazione volta a smantellare una retedi narco.Il coinvolgimento diLa procura di Bruxelles ha confermato che Radjaè stato “privato della libertà” in seguito alle perquisizioni e agli sviluppi dell’indagine.