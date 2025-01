Lanazione.it - Apple iPhone 16 Pro: tecnologia, design e prestazioni elevate a un prezzo super conveniente su Amazon

Leggi su Lanazione.it

L’16 Pro rappresenta il massimo dell’innovazione tecnologica, con unin titanio sabbia che unisce eleganza e resistenza. Grazie al supporto per il 5G, un sistema di fotocamere avanzato con Dolby Vision 4K a 120 fps e un’autonomia senza precedenti, è il dispositivo ideale per chi cercaeccellenti in ogni aspetto della propria vita digitale. Lo trovi sua soli 1101,99 euro, con uno sconto dell’11%; questa è un’offerta da non perdere. Compralo oggi in offerta16 Pro: il device potente e rivoluzionario dia soli 1101,99€ Con il controllo fotocamera avanzato, lo smartphone permette di catturare immagini straordinarie in ogni situazione, dai ritratti dettagliati ai panorami mozzafiato. La registrazione video in Dolby Vision 4K a 120 fps assicura una qualità da cinema, ideale per chi ama creare contenuti di alto livello.