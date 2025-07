Circo a Roma flash-mob LAV contro proroga uso animali | Tradisce art 9 della Costituzione

A Roma, un vibrante flash mob della Lega Anti Vivisezione si è svolto a pochi passi dalla Camera dei Deputati, denunciando con passione la proroga dell’uso degli animali nei circhi. Un gesto forte che mette in discussione il rispetto dell’articolo 9 della Costituzione, e che chiede di rispettare finalmente l’impegno di mettere fine allo sfruttamento degli animali negli spettacoli. La questione non può più essere rinviata.

Flash mob della Lega Anti Vivisezione a piazza Capranica, Roma, a pochi passi dalla Camera dei Deputati. Gli animalisti hanno organizzato questa manifestazione contro l'approvazione della proroga (a dicembre 2026) dell'entrata in vigore della Legge delega sullo spettacolo, che avrebbe dovuto dire definitivamente stop allo sfruttamento degli animali nei circhi. "Questo voler procrastinare, da parte dei ministri della cultura, i termini dell'applicazione è davvero scandaloso anche per la non applicazione di una legge dello stato e, di conseguenza, di messa in discussione delle regole democratiche", denuncia Gianluca Felicetti, presidente della LAV, secondo cui l'atteggiamento di questo governo nei confronti segna "un tradimento dell'articolo 9 della Costituzione, che prevede la tutela degli animali, dell'ecosistema e della biodiversità.