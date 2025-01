Aggredisce la moglie e tenta di accoltellarla Una tragedia sfiorata La donna salvata dall’intervento dello zio che le fa da scudo L’episodio in una zona residenziale di Cassino

Leggi su Dayitalianews.com

Una serata di violenza domestica ha sconvolto via Sferracavalli, a, dove un uomo ha aggredito lacon pugni e calci, cercando poi di colpirla con un coltello. Lo zio dellaè intervenuto, rimanendo ferito neltivo di proteggerla.L’aggressione e l’intervento provvidenzialeziosi è verificato ieri sera in una tranquilla areadi, nel sud della provincia di Frosinone. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo ha prima aggredito fisicamente la, sferrandole calci e pugni, e successivamente hato di colpirla con un coltello. A evitare il peggio è stato lo zio della, che si è frapposto tra i due, finendo per essere ferito al volto, alle mani e agli arti superiori.Il soccorso delle vittimeSul posto sono intervenuti tempestivamente due ambulanze dell’ARES 118, che hanno prestato i primi soccorsi allae all’anziano.