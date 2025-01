Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Di Napoli sentenzia: «Se per tre anni sei discontinuo qualche quesito il club se lo pone. Forse l’acquisto di Kolo Muani è proiettato a…»

di RedazionentusNews24, Disul momento dell’attaccante bianconero: tutte le dichiarazioni in esclusivaL’ex calciatore Arturo Diha parlato in esclusiva antusnews24 per analizzare il momento dell’attaccante bianconero.PAROLE – «Io penso diche sia un ottimo calciatore, che sia un top player è però tutto da dimostrare. In questiallantus – bisogna anche essere sinceri – non ha mantenuto quello che è stato l’investimento economico che la società ha fatto su di lui. Da lui, per le cifre che sono state spese, ci si aspetta qualcosina in più; è completamente diverso giocare – con rispetto parlando – alla Fiorentina e giocare allantus. Sono, per cultura e per storia, senza offesa, diverse. Non è facile giocare allantus perché sei costretto sempre a dimostrare, di domenica in domenica e se per trecirca o poco più sei, io credo cheilse lo ponga.