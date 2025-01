Inter-news.it - Teotino: «Inzaghi? Crescita graduale, manca quest’ultimo step!»

ha parlato die della suain questi anni di Inter. Il giornalista si esprime in questa maniera prima della partita di Lecce.MIGLIORAMENTO– Gianfranco, prima della partita tra Lecce Inter, ha parlato dagli studi di Sky Sport 24 parlando delladi Simone, il quale si è espresso pochi minuti fa. Le parole del giornalista: «Vedo un’evoluzione continua: il miglioramento da quando è all’Inter è stato. Vedo un pressing dell’Inter più organizzato quest’anno, dà sensazioni di squadra dominante. Una squadra organizzata che sa gestire la partita anche spezzettandola in diversi momenti: ci sono momenti in cui questo pressing è continuo, ad altri in cui bisogna ripiegare un po’. Deve migliorare un po’ nei cambi che sono un po’ rigidi, anche per quanto riguarda il cambio dei giocatori ammoniti.