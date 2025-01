Sci alpinismo CdM | De Slivestro quarta a La Massara vince Mollaret

Leggi su Sportface.it

Alba De Silvestro chiude al quarto posto la prova di La, sui Pirenei di Andorra, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci2024/2025. L’azzurra ha mancato il podio concludendo dietro la svedese Tove Andeon. 2’50”1 il ritardo di De Silvestro, mentre 2’20”9 quello della scandinava dalla vetta occupata dalla francese Axelle Gachet. La transalpina ha dominato sin dal primo giro concludendo in 1h11’11” con oltre un minuto di margine sulla connazionale Emily Harrop, seconda a 1’27”1. Quinto posto per l’altra italiana in gara Giulia Murata con 3’46”1. Appena dietro c’è la terza azzurra nelle prime dieci Lisa Moreschini, sesta a 4’50”6. Giulia Compagnoni è undicesima a 6’33?8, tallonata da Ilaria Veronese (+7’08?6) che completa così il quintetto azzurro entro le prime dodici posizioni.