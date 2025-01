Ilgiorno.it - Pavia capoluogo da set, ecco il film sullo scienziato Nikola Tesla e la miniserie Belcanto

, 26 gennaio 2025 – Continua la notorietà delpavese, che ha vissuto il suo momento di gloria con la fortunata serie tv “Hanno ucciso l’uomo ragno”. È quasi pronto, infatti, “L’albero di”, ungirato ae nell’Oltrepò pavese da Giorgio Magarò sul celebre. Oggi alle 12 su Youtube si potrà vedere il trailer delche uscirà in primavera. La pellicola riporta al 1924, quandoraggiungedagli Stati Uniti per confrontarsi con la giovane studiosa Rita Brunetti, della quale ha letto alcuni studi sui campi magnetici. Studi che loritiene importanti per la sperimentazione del suoscopio che potrebbe permettere la comunicazione con esseri provenienti da altri pianeti. In questo suo viaggio,viene accompagnato affettuosamente dall’amica Katharine McMahon Johnson, in visita alla città per una conferenza sulla poesia.