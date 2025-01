Pallavolo sulla neve | nella magia dell’Etna si giocherà la prima tappa del Campionato Italiano

Leggi su Dayitalianews.com

Grande spettacolo sportivo e naturalistico, grazie allo scenario del Parcoche ospita laassoluta del 2025E’ iniziata questa mattina (26 gennaio) ladelAssoluto 2025 di Snow volley. A Linguaglossa, (parco) si affronteranno otto coppie nel tabellone maschile e cinque in quello femminile. Il torneo maschile sarà formato da due pool, ognuna composta da quattro squadre. Inizierà con due match alle ore 8,30 e due alle ore 9. Le vincenti di queste sfide si sfideranno successivamente in una gara valevole per l’accesso diretto alla semifinale.Le perdenti, invece, si affronteranno per accedere ai quarti di finale, dove troveranno il team perdente della seconda gara. Il torneo femminile si disputerà invece con la formula del round robin (prime partite alle ore 10,30): le prime quattro classificate conquisteranno il passaggio alle semifinali, dove si affronteranno 1 vs 4 e 2 vs 3, mentre la quinta classificata lascerà il torneo.