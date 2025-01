Ilgiorno.it - Monza, clonano il call center della banca e inviano bonifici pirata diretti in Lituania: “Così mi hanno rubato 4mila euro”

, 26 gennaio 2025 – Un meccanismo sofisticato, tutti i numeri e i brand utilizzati appaiono normali, ma sono finti. La parlantina finto urgente dell’operatore telefonico, un escamotage studiato apposta per impaurire e farci cascare anche persone che non appartengono alla categoria più debolipopolazione. E una rete di complici che porta fino alla. Una nuova truffa è andata in scena negli scorsi giorni e ha colpito un uomo diche si è ritrovato “ripulito” di oltrein 5 minuti. La dinamica La dinamica è semplice e insieme complessa. Succede tutto intorno alle 19, quando A.C., operaio di 48 anni, riceve la propria utenza telefonica un Sms. Sono le 19.04 e a inviarlo, apparentemente, è la sua storica, la filiale monzese di Unicredit, dove ha un conto corrente da anni e un rapporto di fiducia consolidato.