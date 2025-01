Serieanews.com - Milan scatenato: dopo Walker Ibra spende 40 milioni ed accontenta Conceicao

Ilprova a raddrizzare la stagione con il mercato: pronti 4040ed– SerieanewsIlsta cercando faticosamente di uscire dalla zona grigia in cui è piombato fin dall’inizio di questa stagione. Il campionato dei rossoneri, fin qui, è stato più altalenante che un giro sulle montagne russe ed il cambio di tecnico – da Paulo Fonseca a Sergio Conceiçao – non ha prodotto il ribaltone che tutti si aspettavano.Certo, è arrivata la vittoria della Supercoppa italiana con una doppia rimonta su Juve ed Inter ma in campionato i rossoneri non si sono schiodati dall’ottava posizione. Il tecnico lusitano,la sconfitta contro la Juventus in campionato, arrivata nel turno precedente, ha lanciato un vero e proprio allarme.