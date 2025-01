Lo show di Hamas | droni con le caramelle e certificato di liberazione Israele blocca il corridoio verso nord la tregua vacilla

Leggi su Open.online

Prosegue con qualche sussulto la fase uno degli accordi di cessate il fuoco tra, che ha portato al raffreddamento del conflitto dopo 15 mesi di devastazione nella Striscia di Gaza. Ieri, sabato 25 gennaio,ha organizzato una parata a favore di telecamere per mostrare al mondo il rilascio di quattro donne soldato. Liri Albag, Karina Ariev, Daniella Gilboa e Naama Levy hanno lasciato la prigionia dopo 477 giorni, quelli trascorsi dal 7 ottobre 2023 quando furono portate via in pigiama dalla base militare di Nahal Oz. Davanti la folla di palestinesi chiamata a fare da pubblico, indossano delle divise militari verdi e il loro sorriso migliore. Mostrano il pollice alzato ai carcerieri e agli obiettivi, ricevono dai miliziani undi. Poi vengono caricate sui furgoni della Croce Rossa, che le custodisce nel ritorno a casa.