Inter-news.it - LIVE Lecce-Inter 0-2: finisce il primo tempo, molto bene

è la partita valida per la ventiduesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i salentini allenati da Marco Giampaolo. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo “Via del Mare” di0-2 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPGrandell’, che ha un approccio da grande squadra mettendosi sotto i salentini. Frattesi e Lautaro Martinez i marcatori, ma Thuram è in giornata super.45’+1?IL0-245? CONCESSO UN MINUTO DI RECUPERO.L’ruba palla ancora in pressing alto, Zielinski va da Lautaro Martinez, che si libera e calcia col sinistro da fuori area. Una bellezza!!!39? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO LAUTARO MARTINEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ: RADDOPPIO NERAZZURRO37? Falcone prontamente in uscita sul velo di Lautaro Martinez per il lascia passare verso Dumfries, il portiere delsalva.