Ilfattoquotidiano.it - Liliana Segre pessimista sulla memoria della Shoah: “Sarà ridotta a una frase nei libri di scuola. Accadrà come in 1984 di Orwell”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quando spariranno gli ultimi superstiti e “finita la generazione dei figli” e “dei nipoti forse” laa unaneidi”. È il timore di. La senatrice a vita, dicendosi “di natura”, ha raccontato le sue convinzioni in un’intervista con Marco Vigevani, presidente del comitato eventi delle. La conversazioneonline il 27 gennaio, giorno, sul sito delle.Per la senatrice, vittima di una nuova ondata di attacchi sui social soprattutto da quando diverse sale cinematografiche e alcune istituzioni in giro per il Paese,il Comune di Milano, hanno messo in calendario la proiezione del documentario ‘‘, diretto dal regista Ruggero Gabbai e dedicato alla vita94enne sopravvissuta ai campi di sterminio, il rischio è che accada “libro di Georgein cui vengono riscritti ie tutte le generazioni sanno quello che il governo vuole che si sappia”.