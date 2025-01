Libano Idf spara su civili | 2 morti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.50 Due persone sono morte e oltre 30 sono rimaste ferite dal fuoco delle forze israeliane nel Sud del, secondo quanto riferiscono media libanesi. Centinaia di residenti delmeridionale hanno infatti cercato di tornare nei loro villaggi questa mattina, ultimo giorno per il ritiro delle forze israeliane da quella zona in base all' accordo di cessate il fuoco raggiunto a novembre scorso. L'Idf ha però prorogato la scadenza perché Beirut non avrebbe adempiuto ai propri obblighi e ha aperto il fuoco sui