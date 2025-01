Sport.quotidiano.net - Lazio-Fiorentina, ai viola serve un’impresa. Probabili formazioni e tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 26 gennaio 2025 – Serata in salita per lain casa della, ma anche occasione per riscattarsi, interrompendo la serie negativa (2 punti in 6 partite) e, magari, riprendere a correre. La sfida, come detto, è sulla carta decisamente in salita contro unaforte e determinata, guidata dal tifosoBaroni. La gara si gioca alle 20.45 con diretta tv su Dazn. In attesa di nuovi sviluppi di mercato, il tecnicoPalladino vuole vedere la reazione dei suoi dopo i (meritati) fischi per il pareggio in casa con il Toro. In attacco, Kean, avrà alle spalle un probabile tridente con Folorunsho, Gudmundsson e Sottil.(4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.