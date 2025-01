Oasport.it - Jannik Sinner si porta a 3 Slam, -1 da Alcaraz. La classifica di tutti i tempi

ha vinto trenell’arco di dodici mesi: il 28 gennaio 2024 trionfò agli Australian Open, l’8 settembre 2024 si impose agli US Open e oggi si è regalato una nuova apoteosi sul cemento di Melbourne. Una micidiale tripletta confezionata da un fuoriclasse assoluto, che in un anno è già diventato l’italiano più vincente di sempre nei tornei più imnti del mondo. Il sigillo odierno in terra oceanica gli ha permesso dirsi a una sola lunghezza di distacco dallo spagnolo Carlos.L’iberico, che viene identificato come il rivale di riferimento per il nostrocolori, ha messo in bacheca quattro: nella passata annata agonistica si rese protagonista della superlativa accoppiata Roland Garros-Wimbledon, nel 2023 aveva ruggito sull’erba inglese e nel 2022 aveva primeggiato negli Stati Uniti d’America.