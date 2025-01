Ilgiorno.it - Guido Dalla Volta e la tragedia della sua famiglia. “Noi, ebrei e un errore: vivere come ariani? La tentazione c’è stata”

Brescia, 26 gennaio 2025 – C’è un momento in cui la normalità si trasforma in ordinaria follia. Per l’Italia, quel momento fu il 1938 con le leggi razziali, un “patto col diavolo“ che ancora oggi sconvolge. E c’è un “non detto“ sotto cui sono rimaste sepolte per anni verità con cui è ancora difficile confrontarsi, sia per chi deve raccontarle, sia per chi deve ascoltarle. Lo sa bene, bresciano classe 1956, una carriera brillanteingegnere elettronico in Italia e all’estero e un passato che ha fatto riemergere col libro “Vita da“, che racconta la storiasuasegnatafine tragica del nonnoe dello zio Alberto, fra i 70 bresciani deportati dai tedeschi e mai più tornati. Figlio di madre cattolica,era perfettamente integrato nel suo contesto sociale.