Giancarlo Nicosanti lascia Unieuro dopo 40 anni la dedica commossa sulle pagine di giornale | Hai iniziato spazzando il pavimento te ne vai da Ceo

Non una storia qualunque, anzi straordinaria. Cosìha definito quella traMonterestelli e l’azienda, acquistando ledel Resto del Carlino e del Corriere della Sera per salutare il suo ex amministratore delegato. Un passaggio irrituale, se non fosse cheper la catena di negozi di elettronica, non era solo un top manager. Ma la storia stessa dell’azienda, essendoci entrato a 23nel 1982 da commesso ed essendo cresciuto insieme al suo interno. Una carriera lunga 43, che non ha fatto solo le fortune dima anche distessa, che ora conta centinaia di negozi in tutta Italia. L’avvicendamento si è reso necessario ora che la francese Fnac Darty ha completato con successo l’offerta pubblica di acquisto e scambio ma «era un passo previsto», assicura al Carlino, «l’arrivo di Fnac-Darty l’ha un po’ accelerato, ma sarebbe accaduto tutto fra qualche mese.