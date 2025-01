Ilgiorno.it - Frontalieri e dumping salariale nei Grigioni: commessi e tecnici i più esposti

Villa di Chiavenna (Sondrio), 26 gennaio 2025 – Non bastava il nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera, che introducendo la figura del nuovo frontaliere ha penalizzato almeno da punto di vista fiscale i neo assunti nel Canton, adesso a pesare sui 9.400 lavoratori (la maggioranza della Valtellina e della Valchiavenna) che ogni giorno si recano oltreconfine c’è anche il. A denunciarlo sono i sindacati che hanno accolto con favore la proposta dei Giovani Socialisti di introdurre un salario minimo di 24 franchi l’ora. “Un frontaliere con il permesso G percepisce anche il 50% in meno rispetto ai residenti - spiega alla RSI Ivan Cameroni, del sindacato Inas dei- Non succede nel settore dell’edilizia e delle costruzioni dove a tutelare i lavoratori ci sono contratti collettivi riconosciuti dal Consiglio federale, il commercio al dettaglio è molto più vulnerabile perché non è regolato.