Iltempo.it - Di Pietro gela i giudici: “La separazione delle carriere non mina l'autonomia della magistratura”

«Costituzione alla mano, lanonl'e l'indipendenza. Non capisco questa idea di bloccare la riforma prima che il popolo si esprima con il referendum. Non è questa una forzatura costituzionale?». Antonio Di, politico ed ex magistrato del pool di Mani Pulite, invita la giurisdizione a valutare nel merito la riformagiustizia.Di, davvero lal'indipendenzatoghe? «I magistrati che protestano ragionano esclusivamente da magistrati, ma dovrebbero mettersi nei panni anche degli altri soggetti processuali, perché quando si entra in un'aula di giustizia, tutto dipende dalla giacchetta che hai addosso per sentirsi sereno. L'art. 104 dice: laè autonoma e indipendente. Questa riforma sta cambiando questo articolo? No.