Grecia Creta in fiamme | oltre 5.000 le persone evacuate

Un inferno si è scatenato sull’isola di Creta, in Grecia, con un vasto incendio che ha costretto oltre 5.000 persone a lasciare le proprie case. Le fiamme, divampate vicino a Ierapetra, hanno rapidamente preso il controllo della scena, seminando paura e caos tra residenti e turisti. La lotta contro il fuoco continua senza sosta, mentre le autorità fanno tutto il possibile per mettere in sicurezza l’isola e limitare i danni.

Un vasto incendio ha devastato l'isola di Creta, in Grecia, nei giorni scorsi. Le fiamme, divampate nel pomeriggio di mercoledì nei pressi del comune di Ierapetra, si erano rapidamente estese fuori controllo, generando panico tra gli abitanti e i turisti presenti sull'isola. In risposta all'emergenza, le autorità avevano disposto evacuazioni.

Terremoto Grecia, scossa di magnitudo 5.9 al largo di Creta: allerta tsunami. Avvertita anche in Sicilia, Puglia e Calabria - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito il Mar Egeo meridionale, al largo di Creta, all'1:51 ora locale.

Incendio devastante a Creta, già 5 mila persone evacuate e il vento rende difficile domare le fiamme In azione da questa notte nella regione di Lasithi oltre 270 vigili del fuoco. Nessun turista italiano per ora segnalato in pericolo Vai su X

Un vasto incendio sta devastando il territorio di Ierapetra, nel sud-est di Creta. Le fiamme hanno costretto all’evacuazione di oltre 1.500 persone tra residenti e turisti, molte delle quali sono state trasferite via mare dalle spiagge rimaste bloccate. L’incendio si è Vai su Facebook

500 le persone evacuate da alberghi e case a Creta, a causa dell'incendio che si sta diffondendo sulla costa meridionale dell'isola greca, anche a causa dell'ondata di caldo degli ultimi giorni.

Le fiamme minacciano residenti e turisti nel sudest dell'isola, mentre in tutta la Grecia si registrano nuovi roghi.