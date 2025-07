Calciomercato niente Serie A per De Cuyper! Ecco dove giocherà il difensore ex Club Brugge | l’annuncio

Il calciomercato riserva sempre sorprese emozionanti! Questa volta, l’attenzione si sposta su Maxim De Cuyper, il giovane talento belga proveniente dal Club Brugge. Dopo aver lasciato la Serie A, il difensore si prepara a iniziare una nuova avventura in Premier League con il Brighton & Hove Albion. La sua giovane età e le sue qualità promettono di rendere questa esperienza una svolta importante nella sua carriera.

Calciomercato, niente Serie A per il difensore De Cuyper! Ecco dove giocherà l'ex Club Brugge: il comunicato ufficiale Il Brighton & Hove Albion ha ufficialmente chiuso un'importante operazione di mercato, assicurandosi le prestazioni di Maxim De Cuyper, talentuoso esterno sinistro classe 2001, proveniente dal Club Brugge. La trattativa, è stata confermata nelle scorse ore:

Calciomercato Milan, Moncada punta De Cuyper: il costo e il retroscena - Il calciomercato estivo si infiamma attorno al Milan, con Maxim De Cuyper, terzino sinistro del Bruges, nuovamente nel mirino.

Calciomercato Roma Kostic alternativa a De Cuyper in caso di addio di Angelino CORRIERE DELLO SPORT Nuovo nome per la fascia sinistra della Roma. Con Angelino che potrebbe essere sacrificato per ragioni di bilancio, come possibile sostituto spunta Vai su Facebook

De Cuyper si trasferisce al Brighton: il belga piaceva a Milan, Juventus e Roma; Niente Milan, sfuma De Cuyper: affare fatto fra Bruges e Brighton, le cifre; Niente Italia per De Cuyper: Milan e Roma preparano il piano B.

Niente Italia per De Cuyper: Milan e Roma preparano il piano B - Per le due pretendenti italiane il nuovo obiettivo comune è Marc Pubill. Si legge su msn.com

