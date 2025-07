Torino dolosa l’esplosione nel palazzo di via Nizza | arrestata una persona

La tragica esplosione avvenuta a Torino nella notte del 30 giugno ha sconvolto la città, lasciando un bilancio di un morto e cinque feriti. Le indagini della polizia hanno confermato la natura dolosa dell’incidente, portando all’arresto di una persona. Il movente sembra essere legato a questioni di carattere personale, ma le autorità continuano a lavorare per chiarire ogni dettaglio e garantire giustizia.

Torino, 5 luglio 20205 – È stata di origine dolosa l'esplosione avvenuta a Torino, nella notte del 30 giugno, in una palazzina in via Nizza, è costata un morto e cinque feriti. A questa conclusione sono giunti gli investigatori della polizia, che nelle scorse ore hanno eseguito un arresto su ordinanza di custodia cautelare. Il movente del gesto sarebbe da ricercare in questioni di carattere personale alle quali, comunque, la vittima era del tutto estranea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torino, dolosa l’esplosione nel palazzo di via Nizza: arrestata una persona

Torino, l'esplosione della palazzina era dolosa: arrestata una persona. La vittima Jacopo Peretti non era il bersaglio - Le indagini approfondite hanno portato alla sorprendente scoperta: l'esplosione del 30 giugno a Torino, che ha devastato una palazzina in via Nizza, è stato un atto doloso.

