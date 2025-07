Colpito da un gancio al volto a fine partita non ricorda più nulla | Era a terra con gli occhi sgranati

Un episodio scioccante scuote il mondo del calcio argentino: Lucas Chaparro, colpito da un violento pugno al volto al termine della partita, ha rischiato la vita. Sconvolto e con la memoria azzerata, il calciatore lotta tra vita e morte a causa di un trauma neurologico grave. La sua storia mette in evidenza i pericoli degli scontri duri sul campo e l’urgenza di tutelare la salute degli atleti. Continua a leggere.

Lucas Chaparro, calciatore della Primera B argentina ha rischiato la vita seguito di un devastante pugno in faccia dopo il 90' da parte di un avversario. Per il quale non ricorda più nulla sull'accaduto: "Ha subito una risi epilettica per il colpo. Ancora oggi ha la memoria resettata, segnale preoccupante per le sue condizioni neurologiche". Per l'autore del gesto, richiesti 30 turni di stop. 🔗 Leggi su Fanpage.it