F1 Lewis Hamilton non si abbatte | Non sono deluso e domani posso ancora sognare

Lewis Hamilton non sorride al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Silverstone, infatti, il pilota del team Ferrari non è andato oltre la quinta posizione, nonostante la sua SF-25 sembrasse pronta per lottare per la pole position. Non solo, come accaduto per Charles Leclerc, l'ultimo settore ha fatto perdere decimi preziosi alla Rossa. La pole position è andata a Max Verstappen in 1:24.892 con 103 millesimi su Oscar Piastri e 118 su Lando Norris. Quarto crono per George Russell a 137, quinta per Lewis Hamilton a 203, mentre è sesto Charles Leclerc a 229.