marvel risolve la sua versione del joker senza alcun dubbio

La nascita e l’evoluzione del Green Goblin rappresentano un capitolo affascinante nel mondo Marvel, dove il villain si distingue come una versione unica e spietata del classico “Joker” di DC. Con la sua crudeltà e intelligenza malvagia, il personaggio ha saputo conquistare il pubblico, diventando uno dei nemici più disturbanti e memorabili di Spider-Man. La sua complessità psicologica e le sue imprevedibili mosse lo rendono un vero capolavoro di cattiveria narrata.

Il personaggio del Green Goblin si conferma come uno dei villain più iconici dell'universo Marvel, equiparabile per crudeltà e spietatezza a figure emblematiche di altri universi come il Joker di DC Comics. Introdotto circa ventiquattro anni dopo l'esordio del celebre antagonista di Batman, il Green Goblin ha raggiunto una posizione di rilievo tra i nemici più temuti e disturbanti della casa delle idee. la nascita e l'evoluzione del green goblin. Nel corso degli anni, il Green Goblin ha compiuto alcune delle azioni più sconvolgenti nella storia dei fumetti Marvel. Tra le imprese più inquietanti si ricordano la vendita dell'anima del proprio figlio a Mephisto e il rapimento del neonato di Peter Parker e Mary Jane.