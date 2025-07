Arpa Lazio | L’esplosione del distributore di via Gordiani a Roma ha generato diossina

L’esplosione del distributore di via Gordiani a Roma ha sollevato preoccupazioni per la salute pubblica, poiché l’Arpa Lazio ha rilevato la presenza di diossina nell’area. Questa sostanza altamente tossica, seppur in concentrazioni minime, evidenzia l’importanza di monitorare attentamente la qualità dell’aria e adottare misure di sicurezza adeguate. La questione rimane complessa, dato che non esiste ancora un riferimento normativo preciso in aria ambiente, ma la tutela della salute pubblica deve essere prioritaria.

Il monitoraggio dell’ Arpa ha rilevato che l’ esplosione che si è verificata venerdì 4 luglio a Roma ha “generato diossina “. In particolare, si registra la presenza di diossine-Teq pari a 1 pgm3. “Per quanto riguarda le diossine non esiste un riferimento normativo in aria ambiente. L’Oms (nel documento Air quality guidelines for Europe 2000) stima concentrazioni di tossicità equivalente (TEQ) di diossine e furani in ambiente urbano pari a circa 0,1 pgm3, anche se è elevata la variabilità da zona a zona, mentre concentrazioni superiori a 0,3 pgm3 indicano la presenza di una fonte di emissione localizzata, ovvero significano che l’incendio ha effettivamente generato diossina”, spiega Arpa Lazio nell’analisi divulgata nel pomeriggio di sabato 5 luglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arpa Lazio: “L’esplosione del distributore di via Gordiani a Roma ha generato diossina”

Esplosione a Roma, tecnici Arpa sul posto per analisi aria. Protezione civile: “State a casa con finestre chiuse” - Un'esplosione improvvisa in via Gordiani a Roma ha richiesto l'intervento immediato dei tecnici Arpa per analizzare la qualità dell'aria.

