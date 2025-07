Milan svolta Jashari? Che rivelazione su Leao! L’erede di Theo Hernandez …

Il calciomercato infiamma Milano con svelamenti sorprendenti: da Leao alle ultime indiscrezioni su Jashari e l’erede di Theo Hernandez, il club rossonero è al centro dell’attenzione. Tra trattative in corso e colpi di scena, il futuro del Milan si scrive oggi tra attese e rivelazioni che potrebbero cambiare le carte in tavola. Rimanete sintonizzati per scoprire tutti i dettagli di questa giornata cruciale.

Calciomercato bollente! Leao, Jashari e l'erede di Theo Hernandez sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, svolta Jashari? Che rivelazione su Leao! L’erede di Theo Hernandez …

In questa notizia si parla di: milan - jashari - leao - erede

Calciomercato Milan, si tratta per Jashari: incontro decisivo, ecco cosa manca - Il calciomercato del Milan entra nel vivo: si avvicina un incontro decisivo con Ardon Jashari, giovane talento da seguire con attenzione.

: , Il Milan continua a puntare con decisione su Javi Guerra, centrocampista classe 2003 del Valencia, considerato l’erede ideal Vai su Facebook

Milan, svolta Jashari? Che rivelazione su Leao! L’erede di Theo Hernandez …; Jashari innamorato del Milan: Ero a San Siro nel 2011, è sempre stato il mio sogno giocarci; Bonanni: Il Milan ha un allenatore importante: gestore e non uomo di campo.

Milan, un passo avanti per Jashari. Non va in Scozia con la squadra, si allenerà da solo - record del Milan ma il club e il giocatore hanno trovato un accordo: non andrà all'amichevole con i Rangers e al mini- Lo riporta gazzetta.it

Il Bruges convoca Jashari per sabato. Ma lo svizzero spera di non andare... - Il club aspetta Ardon nel weekend (e domenica vola a Glasgow per un'amichevole) ma prima deve dare una risposta al Milan. Riporta gazzetta.it