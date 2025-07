Esplosione a Roma gli agenti eroi | Sapevamo il rischio ma lo rifaremmo

Roma, un’esplosione drammatica ha scosso la città: agenti eroi, consapevoli del rischio, pronti a tutto per proteggere. Tra loro, Francesco D’Onofrio, ferito nell’intervento, ci racconta l’incredibile coraggio di chi mette la vita in gioco ogni giorno. “Essere avvolti dalle fiamme è una sensazione che non auguro a nessuno”, dice. La sua testimonianza ci ricorda il sacrificio silenzioso degli uomini in divisa.

Il racconto di Francesco D'Onofrio, poliziotto ferito nell'intervento. "Essere avvolti dalle fiamme è una sensazione che non auguro a nessuno di provare". È con queste parole forti che l'agente Francesco D'Onofrio, (nella foto d'apertura) del commissariato di Porta Maggiore, ripercorre quanto accaduto ieri durante l'esplosione al distributore di Gpl in via dei Gordiani, a Roma. Capo pattuglia della volante "Porta Maggiore 1", è stato tra i primi a intervenire sul posto. "La sala operativa ci ha inviati perché eravamo l'auto più vicina. Quando siamo arrivati, c'era già un principio di incendio e la pompa di benzina era avvolta dal fumo.

