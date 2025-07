Costacurta difende Chivu | Può avere successo Su di lui posso dire questo

Costacurta si esprime con fiducia su Chivu, sottolineando le qualità e il potenziale del nuovo allenatore dell’Inter. In un’intervista a Gazeta Sporturilor, l’ex calciatore analizza la scelta della società nerazzurra e, con entusiasmo, evidenzia come Cristian Chivu abbia tutte le carte in regola per lasciare il segno. Con questa convinzione, possiamo affermare che il suo successo sulla panchina interista sembra ormai un obiettivo a portata di mano.

Costacurta si è espresso su Chivu: le parole al quotidiano romeno sul nuovo allenatore dell’Inter. In una lunga intervista concessa a Gazeta Sporturilor, Billy Costacurta ha parlato anche della scelta dell’ Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu dopo l’addio di Simone Inzaghi. L’ex giocatore è ottimista sull’impatto che il tecnico avrà sull’ambiente nerazzurro « Penso che abbia le carte in regola per avere successo. Ha lavorato anche con i giovani dell’Inter e l’anno scorso si è comportato bene al Parma. Credo che sia pronto per l’Inter! Lo conosco, è un bravo ragazzo. Non siamo amici intimi, ma è un bravo ragazzo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Costacurta difende Chivu: «Può avere successo. Su di lui posso dire questo»

Chivu prepara un'Inter giovane, Susic e Luis Henrique subito titolari: una ventata di aria fresca, il tecnico punta sui nuovi per la prima con il Monterrey.

