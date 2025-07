Atalanta Lucca o Raspadori le alternative se Retegui partisse Le alternative? Due giovani della Premier League

Bergamo, 5 luglio 2025 – In vista di una possibile partenza di Mateo Retegui all’Al Qadsiah, l’Atalanta si guarda intorno alla ricerca di alternative di livello. Tra i nomi più caldi ci sono Lorenzo Lucca e Raspadori, pronti a prendere il suo posto. Se Retegui dovesse partire, le opzioni per la Dea si arricchiscono con due giovani promettenti della Premier League, pronti a fare il salto in Serie A e a dare nuova linfa al reparto offensivo nerazzurro.

Bergamo, 5 luglio 2025 – Idea Lorenzo Lucca per l'Atalanta in caso di cessione di Mateo Retegui all'Al Qadsiah. La prima offerta presentata venerdì dal club arabo, intorno ai 45 milioni, e' stata respinta, come il rialzo intorno ai 50 milioni. Francesco Camarda e il suo futuro a Casa Milan: prestito in vista mentre si valutano nuovi attaccanti come Retegui e Vlahovic. Il bomber 26enne argentino, con passaporto italiano, cannoniere da 25 gol nell'ultima serie A, partirebbe solo per un'offerta concreta intorno ai 60 milioni (e ingaggio da 10 milioni netti annuali al giocatore), ma l'Al Qadsiah fa sul serio e potrebbe ripresentarsi a breve con una cifra non lontana da quota 60, la stessa quota di un anno fa per la cessione di Koopmeiners alla Juventus.

Si aggiungono inside nella corsa del Napoli per Lorenzo Lucca: secondo Alfredo Pedullà, in serata il Milan avrebbe avviato dei contatti approfonditi per lui In più, c'è anche il forte apprezzamento dell'Atalanta, che lo starebbe valutando come post-Retegui

