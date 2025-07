LIVE Sonego-Nakashima 6-7 7-6 2-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro prova a rimanere in scia

Un live emozionante tra Sonego e Nakashima a Wimbledon 2025 regala un match ricco di colpi spettacolari e suspense. I due contendenti si sfidano punto dopo punto, mantenendo alta la tensione sul campo. Non perdere nemmeno un secondo: clicca qui per aggiornare la diretta e vivere in tempo reale ogni scambio e emozione di questa sfida che potrebbe ancora riservare sorprese sorprendenti.

30-30 Bellissimo dritto lungolinea di Sonego che si apre il campo e chiude con la volee alta 15-30 Prima al centro vincente. 0-30 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea del piemontese 0-15 Prima al centro e palla corta per Sonego che poi fa due passi dentro il campo e gioca un lob al volo, il quale termina lungo 2-4 Gioco Nakashima: prima ad uscire e dritto lungolinea. 40-15 L'italiano prova a variare con un back basso che però si stampa sul nastro 30-15 Servizio in slice ad uscire, si ferma in rete la risposta di Sonego 15-15 Prima ad uscire vincente 0-15 Si ferma in rete il dritto lungolinea di Nakashima che aveva provato ad uscire dalla diagonale di destra.

