Torino l' esplosione della palazzina è di origine dolosa | arrestata una persona La vittima Jacopo Peretti non era il bersaglio

L'esplosione avvenuta nella notte del 30 giugno a Torino ha sconvolto la comunità di via Nizza. Le indagini della polizia hanno portato alla luce un atto doloso, arrestando una persona coinvolta. La vittima, Jacopo Peretti, non era il bersaglio principale dell’attentato, rivelando un quadro più complesso e inquietante. Questa scoperta apre nuove piste e pone domande che solo la giustizia potrà chiarire, mantenendo alta l’attenzione sul caso.

L'esplosione della notte del 30 giugno a Torino, in una palazzina in via Nizza, è di origine dolosa. A questa conclusione sono giunti gli investigatori della polizia, che nelle scorse.

Si cerca ancora un perché all’esplosione nella palazzina mentre vigili del fuoco e Italgas cercano l’origine della tragedia Vai su Facebook

