Paper Fest a Carrara il pranzo al centro sociale dell’Annunziata lancia la raccolta fondi della Fondazione Il Fatto Quotidiano

Nel cuore di Carrara, Paper Fest si trasforma in un'occasione speciale per unire cultura e solidarietà. Al centro sociale dell’Annunziata, il pranzo promosso dalla Fondazione Il Fatto Quotidiano invita tutti a sostenere una causa importante attraverso una raccolta fondi dedicata. Un evento che dimostra come passione e impegno possano fare la differenza. Oggi, accanto alla passione per i libri e la cultura, abbiamo voluto aprire il cuore a chi ha bisogno...

Oggi, accanto alla passione per i libri e alla cultura che ci unisce, abbiamo voluto aprire il festival Paper Fest con un gesto di solidarietà concreto e urgente. A Marina di Carrara, il Centro Sociale della Santissima Annunziata da oltre vent'anni è un punto di riferimento per chi si trova in difficoltà: ogni giorno offre un pasto caldo, un servizio docce e un'accoglienza dignitosa, grazie all'impegno straordinario di oltre 70 volontari.

