LIVE Sonego-Nakashima 6-7 7-6 5-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’americano serve per rimanere nel terzo set

Vivi in diretta l’emozionante match tra Sonego e Nakashima ai Championships di Wimbledon 2025. Tra scambi intensi e colpi spettacolari, i due tennisti si sfidano senza riserve, regalando al pubblico momenti di pura suspense. Resta sintonizzato per aggiornamenti live e scopri se l’italiano riuscirà a ribaltare la situazione e conquistare il set. La partita è più aperta che mai: chi avrà la meglio?

5-4 Gioco Sonego: l'azzurro gestisce bene l'ottima risposta di Nakashima e poi va a segno con il dritto lungolinea in corsa. 40-30 Prima al corpo, dritto inside out e volee di rovescio dalla parte opposta. 30-30 Si ferma sul nastro il passante di rovescio di Nakashima. Sonego aveva seguito a rete un chop di dritto. 15-30 Vola via il rovescio lungolinea dell'italiano. 15-15 Buona palla corta per Sonego che apre il campo e va a segno con il colpo successivo 0-15 L'italiano perde il controllo del rovescio 4-4 Break Sonego: gran passante dell'italiano che costringe Nakashima a tornare e indietro per poi chiudere con la volee.