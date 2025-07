Napoli Cajuste parte di nuovo in prestito

Il Napoli si prepara a una nuova avventura di mercato, questa volta con il ritorno di Cajuste in prestito al Besiktas. Un’operazione che dimostra la strategia del club nel gestire al meglio la rosa, tra cessioni e acquisti mirati. Con trattative avanzate per Noa Lang e Sam Beukema, il Napoli si muove con decisione per rinforzarsi e consolidare la propria posizione in Italia e in Europa. Tra ...

: accordo con il Besiktas, le cifre dell’operazione. Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, sia in entrata che in uscita. Mentre le trattative per  Noa Lang dal PSV Eindhoven e  Sam Beukema  dal Bologna sono in fase avanzata e si avvicinano alla chiusura, il club partenopeo è attivo anche nella gestione dei giocatori in esubero, in particolare quelli rientrati dai vari prestiti. Tra questi c’è Jens Cajuste, centrocampista svedese classe 1999, che non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte per la prossima stagione. Il suo futuro sembra ormai segnato: secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano il Besiktas è molto vicino a definire l’acquisto del giocatore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli, Cajuste parte di nuovo in prestito

