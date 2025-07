La Juve accelera per Sancho | a giorni contatto con lo United I dettagli e le cifre

La Juventus accelera sul fronte Sancho, con i dettagli in fase di definizione e il confronto con lo United in corso. Gli inglesi chiedono 25 milioni, ma i bianconeri, sfruttando la prossima scadenza del contratto dell’attaccante, mirano a ridimensionare la richiesta, sottolineando la necessità dei Red Devils di abbattere i costi su un giocatore fuori rosa. La trattativa si infiamma, ma cosa riserverà il futuro per questa complicata operazione?

Gli inglesi chiedono 25 milioni, i bianconeri, forti della scadenza del contratto dell'attaccante la prossima estate, vogliono fare leva sulla necessitĂ che hanno i Red Devils di azzerare il costo su un giocatore fuori rosa. E sull'ingaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Juve accelera per Sancho: a giorni contatto con lo United. I dettagli e le cifre

In questa notizia si parla di: juve - accelera - sancho - giorni

Calciomercato Inter LIVE: ecco il prezzo per Ricci, la Juve accelera per David. Il Napoli su Pio Esposito… - Il calciomercato dell’Inter prosegue in modo intenso, con focali su Ricci, il cui prezzo è stato stabilito, e sulla Juventus che accelera per David.

Juve, si accelera per Sancho: la proposta al Manchester United convolge Douglas Luiz Vai su Facebook

#Juve, si accelera per #Sancho: la proposta al #ManchesterUnited convolge #DouglasLuiz Vai su X

La Juve accelera per Sancho: a giorni contatto con lo United. I dettagli e le cifre; David, la Juve accelera e per Sancho lo United fissa il prezzo; David, la Juve accelera e per Sancho lo United fissa il prezzo.

Juve, si accelera per Sancho: la proposta al Manchester United convolge Douglas Luiz - L’uomo di ghiaccio, il bomber che sotto porta non trema e che proprio grazie alla sua proverbiale freddezza negli anni si è guadagnato un ... Si legge su msn.com

Calciomercato Juve: assist Sancho, accordo a un passo! E Nico può fare spazio - La comunicazione allo United è chiarissima e i bianconeri sono in pole per l'inglese: ecco cosa manca. Lo riporta tuttosport.com