Dumfries irrompe il Manchester City? La nuova idea dall’Inghilterra!

La clausola rescissoria da pochi milioni di Denzel Dumfries fa parecchia gola in giro per l’Europa: oltre il Barcellona, in Inghilterra accostano l’esterno dell’Inter al Manchester City di Josep Guardiola. NUOVA PRETENDENTE? – Su Denzel Dumfries pende una clausola che fa preoccupare e non poco l’Inter. Entro il 15 luglio, per il prezzo bassissimo di 25 milioni di euro, qualsiasi squadra non italiana potrebbe accaparrarsi il forte esterno della Beneamata e della Nazionale olandese. Oltre al Barcellona in Spagna, occhio anche all’inserimento del Manchester City. Come riferisce il collega inglese Steve Kay di Football Transfers, il club di Manchester starebbe pensando proprio a Dumfries come nuovo laterale di fascia. 🔗 Leggi su Inter-news.it