Putiferio a Temptation Island | Filippo Bisciglia costretto a intervenire!

Il ritorno di Temptation Island 2025 ha già acceso gli animi, scatenando un putiferio nel capanno. Tra urla e caos, Filippo Bisciglia è stato costretto a intervenire per sedare gli animi. Mentre le prime schermaglie tra i protagonisti mostrano crepe profonde, il pubblico si prepara a vivere una stagione all’insegna dell’adrenalina e delle sorprese. Ecco cosa è successo…

Succede un macello nel capanno di Temptation Island. Urla e caos richiedono l'intervento di Filippo Bisciglia. Ecco cosa è successo. Hanno acceso la miccia con una sola puntata. Temptation Island 2025 ha fatto ritorno su Canale 5 con un debutto esplosivo. La nuova edizione, girata tra le coste selvagge della Calabria, non ha perso tempo: i primi confronti hanno già svelato crepe profonde. Tensione alle stelle, gelosie feroci, accuse taglienti. Alcune coppie sembrano un passo dal baratro. Tra loro spiccano Sonia M e Alessio, Antonio e Valentina: due storie pronte a deflagrare davanti alle telecamere.

