Thomas D’Alba chi è l’insegnante 40enne di Legnano morto al fronte in Ucraina

Thomas D’Alba, insegnante di Legnano e paracadutista di 40 anni, ha perso la vita al fronte in Ucraina, dove da due anni combatteva come “foreign fighter” al fianco dell’esercito ucraino. Ucciso a Sumy, nel Donbas, il suo sacrificio richiama l’attenzione sull’impegno di tanti volontari stranieri che hanno scelto di sostenere la libertà ucraina. La sua storia ci invita a riflettere sul valore del coraggio e della solidarietà internazionale.

Era originario di Legnano, aveva 40 anni ed era stato paracadutista Thomas D’Alba. È lui l’italiano morto al fronte in Ucraina, dove da due anni combatteva come “foreign fighter” al fianco dell’esercito ucraino contro i russi. D’Alba è stato ucciso in battaglia a Sumy, città del Donbas, da tempo contesa tra Kiev e Mosca. Il ricordo. A dare la notizia della morte, che risalirebbe a metà giugno, sono vari media tra i quali Avvenire che cita l'annuncio sui social di un creator digital e attivista ucraino Vladislav Maistrouk . "D'Alba era un uomo gentile e coraggioso, un italiano. È caduto in battaglia, nel Donbas, difendendo l'Ucraina e l'Europa", scrive Mainstrouk. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Thomas D’Alba, chi è l’insegnante 40enne di Legnano morto al fronte in Ucraina

In questa notizia si parla di: alba - legnano - morto - fronte

L’alba del processo Hydra, con 143 imputati per mafia in Lombardia: anche il Comune di Legnano si costituirà parte civile - L’alba del processo Hydra segna un momento cruciale nella lotta contro le infiltrazioni mafiose in Lombardia.

Thomas D’Alba, chi è il 40enne di Legnano morto al fronte in Ucraina; Thomas D'Alba muore a Sumy, l'ex folgore di Legnano combatteva al fronte ucraino: «Ha perso la vita per difend; Media: morto italiano al fronte per Kiev.

Thomas D’Alba, chi è il 40enne di Legnano morto al fronte in Ucraina - Poi lo scoppio della guerra e la decisione di combattere al fianco dell’esercito di Kiev. Scrive ilgiorno.it

Thomas D'Alba muore a Sumy, l'ex folgore di Legnano combatteva al fronte ucraino: «Ha perso la vita per difendere il nostro Paese e l'Europa» - Muore nella guerra a Sumy Thomas D'Alba, il militare originario di Legnano. Segnala msn.com