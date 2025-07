Personaggi di Discworld che non vedo l’ora di vedere nel universo espanso

appassionato e desideroso di scoprire nuove sfumature delle storie di Discworld. Tra maghi, streghe e creature fantastiche, l’universo di Terry Pratchett si prepara a conquistare anche le generazioni future, ampliando il suo fascino senza confini. Non vedo l'ora di immergermi nuovamente in queste avventure e di conoscere i personaggi che più amo in questa nuova veste grafica, perché il mondo di Discworld è destinato a rimanere eterno.

Il mondo di Discworld si sta ampliando con nuove iniziative che prevedono la creazione di un universo condiviso di storie e personaggi. La collaborazione tra i editori britannici Transworld e Puffin ha annunciato il ritorno della saga attraverso una trilogia di adattamenti in formato graphic novel, prevista per il 2026. Questa operazione mira a reintrodurre i personaggi più iconici del franchise in una nuova veste visiva, attirando un pubblico sia fedele che nuovo. L’articolo analizza le figure più rappresentative che potrebbero essere protagoniste di questa rinascita, evidenziando quanto siano fondamentali nel tessuto narrativo dell’universo di Terry Pratchett. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Personaggi di Discworld che non vedo l’ora di vedere nel universo espanso

In questa notizia si parla di: personaggi - discworld - universo - vedo

Scribblenauts Unmasked includerà più di 2000 personaggi e oggetti dell'universo DC Comics - Everyeye.it - Scribblenauts Unmasked promette di contenere tutti i personaggi di DC Comics, "anche quelli che sono apparsi in una sola tavola di un fumetto nel 1976" ha affermato il publisher Warner Bros. Da everyeye.it