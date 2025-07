Il turismo straniero vale 20,9 miliardi in Italia | chi spende di più

Nel 2024, i turisti stranieri hanno speso oltre 209 miliardi di euro in Italia, evidenziando il ruolo fondamentale di questo settore nell’economia nazionale. Tra i paesi di provenienza, chi ha speso di più? Scopriamo insieme i dettagli di un mercato che continua a crescere e a trainare il nostro Paese verso nuove opportunità di sviluppo.

La presentazione della prima edizione del Rapporto Tourism and Incoming Watch, realizzato da Nexi e pubblicato il 25 giugno 2025 con la direzione scientifica dell’ Osservatorio Nazionale del Turismo del Ministero del Turismo, ha acceso i riflettori su un dato che conferma quanto il turismo straniero sia uno dei più potenti motori economici per l’Italia. Basti pensare che, solo nel 2024, la spesa con carta dei viaggiatori internazionali in Italia ha raggiunto i 20,9 miliardi di euro, segnando un incremento del 37,9% rispetto al 2022. Un risultato che certifica, se ancora ce ne fosse bisogno, il ruolo centrale dell’incoming nel sostenere la crescita del Pil italiano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il turismo straniero vale 20,9 miliardi in Italia: chi spende di più

In questa notizia si parla di: turismo - italia - straniero - miliardi

Turismo sportivo in Italia: crescita del 4,7% nei viaggiatori internazionali nel 2024 - Il turismo sportivo in Italia sta vivendo una straordinaria crescita, con un incremento del 47% nei viaggiatori internazionali previsti per il 2024.

Nel primo semestre del 2025 il turismo in Italia mostra un quadro complesso: la crescita è trainata dal turismo straniero, mentre il turismo interno registra una flessione significativa. I dati ISTAT evidenziano l’urgenza di una strategia nazionale mirata a rilanciar Vai su Facebook

Il turismo straniero vale 20,9 miliardi in Italia: chi spende di più; Turismo, boom di spesa straniera in Italia: superati i 20 miliardi di euro; Turismo in Italia, spesa straniera in aumento: superati i 54 miliardi nel 2024.

Il turismo straniero vale 20,9 miliardi in Italia: chi spende di più - Spesa turisti stranieri vale 20,9 miliardi in Italia, i dati presentati nel Rapporto Nexi: chi sono i viaggiatori che spendono di più e quali le città che ne traggono maggiore vantaggio. Secondo quifinanza.it

Turismo, 21 miliardi spesi con carta da turisti stranieri in Italia: +38% su 2022. I dati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Turismo, 21 miliardi spesi con carta da turisti stranieri in Italia: +38% su 2022. Si legge su tg24.sky.it