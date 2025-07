Calhanoglu-Lautaro Martinez nessun chiarimento! La situazione – SM

Le tensioni tra Calhanoglu e Lautaro Martinez continuano a scuotere l'ambiente nerazzurro, ma la verità rimane avvolta nel mistero. Nessun chiarimento ufficiale è arrivato, e le voci di una presunta telefonata sembrano essere smentite dai fatti. La situazione tra i due protagonisti appare ancora fragile, lasciando i tifosi in attesa di un segnale concreto. La domanda che tutti si pongono è: come evolverà questa intricata vicenda?

Nessun chiarimento tra Calhanoglu e Lautaro Martinez. Smentita la ricostruzione apparsa nei giorni scorsi. La verità sarebbe un’altra. FREDDEZZA E NESSUN CHIARIMENTO – Sono ormai giorni che si parla di Hakan Calhanoglu e del suo rapporti quasi ai titoli di coda con l’Inter. Nelle scorse ore si era parlato anche di una possibile telefonata tra il numero 20 nerazzurro e il capitano Lautaro Martinez, dopo il botta e risposta accaduto tra lunedì sera e martedì mattino. Ma Sport Mediaset smentisce del tutto questa ricostruzione. Ecco quale sarebbe, invece, la verità secondo i colleghi: « Dalle informazioni raccolte, arrivano smentite sul contatto diretto tra Calhanoglu e Lautaro Martinez: freddezza tra le parti e nessun chiarimento, almeno fino a oggi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu-Lautaro Martinez, nessun chiarimento! La situazione – SM

In questa notizia si parla di: nessun - chiarimento - calhanoglu - lautaro

Respinta la mozione sui lavori "fermi" in via Pepe, Pagnanelli (Pd): "Nessun chiarimento dalla maggioranza" - Il centrodestra ha respinto la mozione del Pd sulla fermata dei lavori in via Pepe Pagnanelli, senza fornire chiarimenti alla cittadinanza.

Telefonata tra Lautaro e Calha, ma ancora nessun chiarimento. E il prezzo del turco scende Lautaro e Calhanoglu prima se le sono dette a distanza, usando microfoni e social network. Poi – almeno questo – hanno deciso di stabilire un contatto diretto e pr Vai su Facebook

Calhanoglu: nessun contatto diretto tra Inter e Gala. Il turco non spinge per partire ma... E con Lautaro niente chiarimento; Lautaro chiama Calhanoglu ma la telefonata di chiarimento è un mezzo flop: l'Inter resta una polveriera; Gazzetta - Inter, polemica social superata: chiarimento fra Lautaro Martinez e Thuram.

Calhanoglu, nessun contatto diretto Inter-Gala. Il turco non spinge per partire ma... Con Lautaro niente chiarimento - Dopo le dichiarazioni di Lautaro Martinez e del presidente Beppe Marotta dopo l'eliminazione al Mondiale per Club - Da msn.com

Inter, Lautaro chiama Calhanoglu: cosa si sono detti e la posizione di Marotta - L'Inter valuta la cessione del turco e detta le condizioni al Galatasaray. sport.virgilio.it scrive